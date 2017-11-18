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    Дожала. СМИ назвали дату свадьбы Роналду с моделью Родригес

    (обновлено: )19
    По информации португальских СМИ, свадьба запланирована на август 2018 года, после окончания Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" по футболу Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес запланировали свадьбу на август следующего года, после окончания Чемпионата мира.

    Об этом сообщает AS со ссылкой на португальскую газету Correio de Manha.

    Джорджина Родригес родила знаменитому футболисту дочку, которую назвали Алана Мартина.

    Фото Instagram Georgina Rodríguez
    Джорджина Родригес с дочерью Криштиано Роналду
    instagram.com/cristiano
    Роналду с подругой после родов

    Напомним, что Роналду воспитывает четырех детей: кроме Криштиану-младшего у него ранее появились близнецы Ева и Матео, которых ему родила суррогатная мать.

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