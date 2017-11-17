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    Роналду признался, сколько хочет иметь детей и "Золотых мячей"

    (обновлено: )29
    Форвард "Реала" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что хочет еще трижды стать отцом и обладателем еще нескольких "Золотых мячей"
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Форвард "Реала" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что хочет еще трижды стать отцом и обладателем еще нескольких "Золотых мячей"

    "Пока я играю, я буду делать все возможное, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Моя мечта — завоевать пятый "Золотой мяч", а год спустя будет возможность побороться за шестой. Я хочу семь детей. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семь детей и столько же "Золотых мячей", — приводит слова португальца L'Équipe.

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