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16.11.201716:16
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    Спорт

    Кремль прокомментировал допинг-скандал вокруг России

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (106)

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    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Кремле считают неприятной новостью решение WADA по РУСАДА, не согласны с ним, оно несправедливо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    "Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость по решению WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи", — сказал журналистам Песков.

    В четверг совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА. Совет считает, что российская сторона не выполнила некоторые пункты дорожной карты, в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане 9-25 февраля. МОК должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре.

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