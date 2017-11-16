Кремль прокомментировал допинг-скандал вокруг России

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Кремле считают неприятной новостью решение WADA по РУСАДА, не согласны с ним, оно несправедливо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость по решению WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи", — сказал журналистам Песков.

В четверг совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА. Совет считает, что российская сторона не выполнила некоторые пункты дорожной карты, в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане 9-25 февраля. МОК должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре.