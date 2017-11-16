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    Стали известны все участники чемпионата мира по футболу

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (28)

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    Европа на мировом первенстве, которое пройдет в России, будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах. Впервые за 60 лет на мундиаль не попала сборная Италии.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Стали известны все 32 сборные команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года.

    Последнюю путевку на турнир, который пройдет в России, завоевала сборная Перу, по сумме двух стыковых матчей межконтинентального плей-офф победившая команду Новой Зеландии.

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    Европа на турнире будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах, а четыре выиграли двухраундовые противостояния среди команд, ставших вторыми в группах. Напрямую из зоны УЕФА на чемпионат мира вышли команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии. В стыковых матчах путевки на чемпионат мира завоевали сборные Хорватии, Швейцарии, Дании и Швеции. Сборная России выступит на турнире на правах хозяйки ЧМ-2018.

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    Из зоны Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) напрямую на чемпионат мира вышли сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии, которые заняли первые четыре места по итогам отборочного турнира. Сборная Перу в матчах межконтинентального плей-офф одолела команду Новой Зеландии, которая победила в квалификации в зоне Океании.

    Сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы пробились в финальную часть чемпионата мира из зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), заняв первые три места по итогам 5-го раунда квалификации. Из зоны Азиатской конфедерации футбола на чемпионат мира напрямую отобрались команды Японии, Ирана, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Победитель 4-го раунда квалификации сборная Австралии в матчах межконтинентального плей-офф взяла верх над командой Гондураса и также вышла на ЧМ-2018.

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    Африканскую конфедерацию футбола в России представят победители групп — сборные Туниса, Нигерии, Марокко, Сенегала и Египта.

    Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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