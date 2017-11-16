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    Совет WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах

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    Допинг: WADA vs хакеры (105)

    (обновлено: )10705
    После решения совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, принятого в Сеуле, РУСАДА остается в статусе несоответствующего кодексу организации.
    Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноября – РИА Новости Украина, Семён Галькевич. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), такое решение принято на заседании органа в Сеуле.

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     Таким образом, РУСАДА остается в статусе несоответствующего кодексу организации.

    Заседание Совета учредителей WADA проходит в Сеуле в четверг. Ранее глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов велись на уровне министерства спорта и Федеральной службы безопасности РФ.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

    Ранее сообщалось об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018. 

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