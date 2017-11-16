Совет WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах

КИЕВ, 16 ноября – РИА Новости Украина, Семён Галькевич. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), такое решение принято на заседании органа в Сеуле.

Таким образом, РУСАДА остается в статусе несоответствующего кодексу организации.

Заседание Совета учредителей WADA проходит в Сеуле в четверг. Ранее глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов велись на уровне министерства спорта и Федеральной службы безопасности РФ.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

Ранее сообщалось об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018.