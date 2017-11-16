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    WADA обвинило ФСБ в манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов

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    Допинг: WADA vs хакеры (105)

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    Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор убежден, "что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ".
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина, Семен Галькевич. Манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов велись на уровне министерства спорта и Федеральной службы безопасности РФ, заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

    Заседание Совета учредителей проходит в Сеуле. Среди вопросов, которые рассматриваются на нем — восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает "Р-Спорт".

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    "Комитет по соответствию впечатлен работой, которую за последнее время провело РУСАДА. Сейчас там новый гендир, новый персонал, но вопрос по закрытым городам пока не решен и не признан доклад Макларена. Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным", — сказал Тэйлор, выступая на заседании Совета учредителей.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

    Ранее сообщалось об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018. 

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