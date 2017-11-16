Украинские пловцы завоевали три медали на этапе Кубка мира в Токио

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украинские пловцы завоевали три медали на седьмом этапе Кубке мира, который прошел в Токио.

На любимой дистанции 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук стал первым, показав результат 14:28,26. На этой же дистанции Сергей Фролов стал третьим с результатом 14:40,69, сообщает ZN.UA.

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Еще одну бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Андрей Говоров, показав результат 22,96.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в Пекине украинские пловцы также завоевали три медали.