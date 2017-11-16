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    Украинские пловцы завоевали три медали на этапе Кубка мира в Токио

    (обновлено: )19
    Михаил Романчук стал первым на любимой дистанции 1500 метров вольным стилем. На этой же дистанции Сергей Фролов стал третьим. Еще одну "бронзу" на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Андрей Говоров.
    Михаил Романчук
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украинские пловцы завоевали три медали на седьмом этапе Кубке мира, который прошел в Токио.

    На любимой дистанции 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук стал первым, показав результат 14:28,26. На этой же дистанции Сергей Фролов стал третьим с результатом 14:40,69, сообщает ZN.UA.

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    Еще одну бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Андрей Говоров, показав результат 22,96.

    Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в Пекине украинские пловцы также завоевали три медали.

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