"Король возвращается": Кличко-младший приступил к тренировкам

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел первую тренировку за последних полгода. Видео со своего занятия в спортзале боксер поделился на странице в Instagram.

Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about. Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) Ноя 15 2017 в 5:59 PST

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"Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после полугодичной паузы. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", – сказал украинец.

Подписчики украинца начали рассуждать, означает ли это, что Кличко решил вернуться в бокс.

"Бойся мир бокса, король возвращается", – пишет один из поклонников Владимира, "Хочу еще раз увидеть тебя на ринге", – добавил другой фанат.

Также под постом украинца было немало призывов к Кличко-младшему вернуться и нокаутировать Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера. А некоторые озвучили идею провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Напомним, Владимир Кличко разместил видео, на котором он запечатлен с американским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером.