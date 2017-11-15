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    "Король возвращается": Кличко-младший приступил к тренировкам

    (обновлено: )30902
    Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко провел первую тренировку за последних полгода и опубликовал на странице в социальной сети видео со спортзала.
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел первую тренировку за последних полгода. Видео со своего занятия в спортзале боксер поделился на странице в Instagram.

    Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about.

    Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

    "Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после полугодичной паузы. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", – сказал украинец.

    Подписчики украинца начали рассуждать, означает ли это, что Кличко решил вернуться в бокс.

    "Бойся мир бокса, король возвращается", – пишет один из поклонников Владимира, "Хочу еще раз увидеть тебя на ринге", – добавил другой фанат.

    Также под постом украинца было немало призывов к Кличко-младшему вернуться и нокаутировать Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера. А некоторые озвучили идею провести реванш с Тайсоном Фьюри.

    Напомним, Владимир Кличко разместил видео, на котором он запечатлен с американским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером.

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