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    Спорт

    Усик в зоне АТО: на месте бойцов должны быть те, кто их туда послал

    (обновлено: )355150
    Известный боксер-тяжеловес посетил ринг в бывшей детско-юношеской спортивной школе в Марьинке.
    Александр Усик в зоне АТО
    Фото Instagram Александра Усика

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик считает, что на месте бойцов в зоне АТО должны быть "те, кто их туда послал".

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    facebook.com/WBSuperSeries
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    Свое мнение Усик высказал после посещения передовых позиций ВСУ и города Марьинка в зоне АТО. Там он зашел в бывшую Детско-юношескую спортивную школу.

    "Импровизированный ринг в самой опасной зоне моей страны. Большое спасибо за прием. Я не хочу сказать, что я смелый. Я хочу показать, что там лучшие. А они должны быть дома, растить своих детей и поднимать генофонд нашего государства. А тот, кто их туда послал, должен быть на их месте", — написал Александр Усик в своем Instagram.

    Усик является чемпионом мира по версии WBO. Ему предстоит бой на профессиональном ринге против чемпиона WBC Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке турнира Всемирная боксерская суперсерия.

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