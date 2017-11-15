Усик в зоне АТО: на месте бойцов должны быть те, кто их туда послал

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик считает, что на месте бойцов в зоне АТО должны быть "те, кто их туда послал".

Свое мнение Усик высказал после посещения передовых позиций ВСУ и города Марьинка в зоне АТО. Там он зашел в бывшую Детско-юношескую спортивную школу.

"Импровизированный ринг в самой опасной зоне моей страны. Большое спасибо за прием. Я не хочу сказать, что я смелый. Я хочу показать, что там лучшие. А они должны быть дома, растить своих детей и поднимать генофонд нашего государства. А тот, кто их туда послал, должен быть на их месте", — написал Александр Усик в своем Instagram.

Усик является чемпионом мира по версии WBO. Ему предстоит бой на профессиональном ринге против чемпиона WBC Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке турнира Всемирная боксерская суперсерия.