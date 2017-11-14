Четырехкратный олимпийский чемпион стал рыцарем

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Четырехкратный олимпийский чемпион бегун-стайер Мо Фара посвящен королевой Елизаветой Второй в рыцари Британской империи, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Daily Mail.

Торжественная церемония прошла во вторник в Букингемском дворце в Лондоне. Фара явился на церемонию в строгом костюме-тройке и в шляпе-цилиндре, чтобы соответствовать торжественному моменту. Бегун преклонил перед королевой колено и после посвящения в рыцари получил орден.

"Это просто невероятная история, как восьмилетний мальчик из Сомали, который не знал ни слова по-английски, добился признания страны. На протяжении многих лет я мечтал стать кем-то или сделать что-то очень важное, стать олимпийским чемпионом — это была моя мечта", — заявил Фара.

Также спортсмен передал своей диалог с королевой во время церемонии. По его словам, она спросила бегуна о том, правда ли он завершил карьеру.

"Я сказал, что нет, и что собираюсь пробежать лондонский марафон, и она ответила, что это чудесно", — сказал Фара.

Фара завоевал два олимпийских золота на Играх-2012 в Лондоне, победив на дистанции в 5000 и 10000 метров, а спустя четыре года повторил свой успех на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.