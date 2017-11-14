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    Четырехкратный олимпийский чемпион стал рыцарем

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    Королева Елизавета Вторая посвятила четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в рыцари, церемония состоялась в в Букингемском дворце в Лондоне.
    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Четырехкратный олимпийский чемпион бегун-стайер Мо Фара посвящен королевой Елизаветой Второй в рыцари Британской империи, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Daily Mail.

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    Торжественная церемония прошла во вторник в Букингемском дворце в Лондоне. Фара явился на церемонию в строгом костюме-тройке и в шляпе-цилиндре, чтобы соответствовать торжественному моменту. Бегун преклонил перед королевой колено и после посвящения в рыцари получил орден.

    "Это просто невероятная история, как восьмилетний мальчик из Сомали, который не знал ни слова по-английски, добился признания страны. На протяжении многих лет я мечтал стать кем-то или сделать что-то очень важное, стать олимпийским чемпионом — это была моя мечта", — заявил Фара.

    Также спортсмен передал своей диалог с королевой во время церемонии. По его словам, она спросила бегуна о том, правда ли он завершил карьеру.

    "Я сказал, что нет, и что собираюсь пробежать лондонский марафон, и она ответила, что это чудесно", — сказал Фара.

    Фара завоевал два олимпийских золота на Играх-2012 в Лондоне, победив на дистанции в 5000 и 10000 метров, а спустя четыре года повторил свой успех на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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