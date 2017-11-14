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    ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2018

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    Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, зимние Паралимпийские игры - с 9 по 18 марта 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея.
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная Ассамблея ООН (Га ООН) призвала все страны обеспечить безопасность проведения Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане и соблюдать олимпийское перемирие, которое будет провозглашено на время Игр.

    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
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    Принятая накануне резолюция Генассамблеи ООН "настоятельно призывает государства-члены … соблюдать "олимпийское перемирие" в период, начинающийся за семь дней до начала XXIII зимних Олимпийских игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XII зимних Паралимпийских игр". В частности, отмечается необходимость обеспечить безопасный проезд, доступ и участие спортсменов, должностных и всех аккредитованных лиц и "способствовать обеспечению безопасности при проведении Игр".

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    Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, зимние Паралимпийские игры — с 9 по 18 марта 2018 года в Пхёнчхане, Республика Корея. На олимпийском стадионе и в олимпийских деревнях Игр будет поднят флаг ООН.

    В резолюции, авторами которой выступила Южная Корея и еще более 70 стран, в том числе Россия, а соавторами — около 100 государств, отмечается, что проведение Игр в 2018 году в Пхёнчхане может дать возможность "для создания атмосферы мира, развития, терпимости и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".

    Документ был принят всеобщим одобрением.

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