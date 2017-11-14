Шведы не пустили сборную Италии на чемпионат мира по футболу

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сборная Швеции сыграла вничью с командой Италии в ответном стыковом матче и по сумме двух игр получили путевку на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Милане, завершилась со счетом 0:0. Первый матч, прошедший 10 ноября в Стокгольме, закончился победой шведов (1:0).

Сборная Италии во второй раз в своей истории не смогла отобраться на чемпионат мира — ранее "Скуадра адзурра" пропустила турнир в 1958 году, после чего была неизменным участником 14 чемпионатов подряд.

Сборная Швеции, пропустив два розыгрыша чемпионата мира, квалифицировалась в финальный турнир впервые 2006 года и в 12-й раз за все время.

Напомним, Национальная сборная Украины также пропустит ЧМ-2018, который пройдет в России.