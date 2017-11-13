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    Спорт

    СМИ узнали об угрозе отстранения России от Олимпиады

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    Допинг: WADA vs хакеры (103)

    (обновлено: )16104
    Журналист Хайо Зеппельт сообщил, что WADA не восстановил РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября. По его словам, "Россия не выполнила предъявленные ей требования".
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, что может привести к отстранению сборной РФ от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея), сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau телеканала ARD.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi
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    WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле, сообщает Р-Спорт.

    "WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования – признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК", — заявил Зеппельт.

    Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет господдержки применения допинга в спорте. В пятницу стало известно, что WADA получило базы данных московской лаборатории с допинг-тестами в период с января 2012 года по август 2015 года. СМИ сообщали, что это может привести к новым санкциям против российских спортсменов.

    Ожидается, что решение по допуску сборной России к участию в Играх-2018 будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

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