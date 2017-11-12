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    Спорт

    Подруга Роналду родила дочь

    (обновлено: )78
    Как написал футболист Криштиану Роналду, его подруга Джорджина Родригес родила дочь Алану Мартину. По его словам, и мама, и девочка "чувствуют себя отлично".
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Криштиану Роналду/Twitter

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

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    "Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

    instagram.com/cristiano
    Роналду с подругой после родов

    У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

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