Подруга Роналду родила дочь

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

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"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

instagram.com/cristiano Роналду с подругой после родов

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.