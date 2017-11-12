Определился победитель Гран-при Бразилии "Формулы-1"

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бразилии.

Его результат — 1 час 32 минута 26,262 секунды. Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас (+2,762 секунды), а третьим — партнер Феттеля финн Кими Райкконен (+4,600 секунды), сообщает Р-Спорт.

Британец Люис Хэмилтон из "Мерседеса", досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с пит-лейна после замены силовой установки и финишировал четвертым, отстав от времени победителя на 5,468 секунды.

Также в первую десятку вошли: 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл", +32,940 секунды); 6. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл", +48,691); 7. Фелипе Масса (Бразилия, "Уильямс", +68,882), 8. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен", +69,363); 9. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия", +69,500); 10. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено", +1 круг).

Заключительный этап чемпионата "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби 24-26 ноября.

В июле Феттель стал победителем 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" сезона-2017 — Гран-при Венгрии.