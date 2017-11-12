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    Пикантный наряд певицы на хоккейном матче вызвал фурор в Швеции

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    Шведская певица Дженис Кавандер исполнила гимн в прозрачном платье. Появление звезды в таком откровенном образе настоящий фурор на матче в Стокгольме.
    Шведская певица Дженис Кавандер
    @SensProspects

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Перед началом матча, в рамках американской Национальной хоккейной лиги между командами "Оттава" — "Колорадо", шведская певица Дженис Кавандер исполнила гимн в пикантном наряде.

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    Кавандер исполнила гимн в прозрачном платье. Появление звезды в таком откровенном образе настоящий фурор на матче в Стокгольме. Пикантности добавлял тот факт, что девушка была без нижнего белья.

    ​Этот момент несколько озадачил спортсменов, которые периодически поглядывали на артистку, слабо обращая внимание на качество исполнения самого гимна.

    ​Матч завершился победой "Оттавы" со счетом 4:3.

    Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Иржи Гудлер угрожал убить стюарда во время полета из Нью-Йорка в Прагу и требовал кокаин.

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