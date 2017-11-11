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    Спорт

    Украинский пловец завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира в Пекине

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    Андрей Говоров стал третьим в заплыве на 50 метров вольным стилем. Его результат - 21,30 секунды. Заплыв выиграл россиянин Владимир Морозов с результатом 20,83 секунды.
    Украинский пловец Андрей Говоров
    Укринформ

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Украинец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль во второй день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Пекине.

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    Говоров занял третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 21,30 секунды, сообщает Р-Спорт.

    Выиграл заплыв россиянин Владимир Морозов с результатом 20,83 секунды. Вторым стал японец Синри Сиоура (21,27).

    Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио 14-15 ноября.

    Летом сборная Украины выиграла "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште.

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