Украинский пловец завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира в Пекине

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Украинец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль во второй день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Пекине.

Говоров занял третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 21,30 секунды, сообщает Р-Спорт.

Выиграл заплыв россиянин Владимир Морозов с результатом 20,83 секунды. Вторым стал японец Синри Сиоура (21,27).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио 14-15 ноября.

Летом сборная Украины выиграла "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште.