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    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче

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    Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. У проигравших отличился Лукаш Штетина.
    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины обыграли команду Словакии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

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    В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (39-я минута) и Евгений Коноплянка (54). У проигравших отличился Лукаш Штетина (10).

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    Обе сборные не пробились на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

    Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Руслан Ротань побывал на поле "Арены Львов" и был неприятно удивлен его состоянием. Полузащитник отметил, что привык его видеть в хорошем состоянии.

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