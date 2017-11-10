Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины обыграли команду Словакии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (39-я минута) и Евгений Коноплянка (54). У проигравших отличился Лукаш Штетина (10).

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Обе сборные не пробились на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Руслан Ротань побывал на поле "Арены Львов" и был неприятно удивлен его состоянием. Полузащитник отметил, что привык его видеть в хорошем состоянии.