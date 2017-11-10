WADA получило новые данные против российских спортсменов - СМИ

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов, которая может предоставить новые доказательства и повлечь новые наказания в отношении России, сообщает New York Times.

Как сообщает издание, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Восстановление РУСАДА будет рассмотрено советом учредителей WADA 16 ноября.