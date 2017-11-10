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    Капитан сборной Украины возмутился состоянием поля "Арены-Львов"

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    По словам капитана сборной Украины Руслана Ротаня, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а "он раньше следил за полем, видно, что поле не в лучшем состоянии".
    Львов-арена
    ФФУ, twitter

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Капитан сборной Украины Руслан Ротань побывал на поле "Арены Львов" и был неприятно удивлен его состоянием. Полузащитник отметил, что привык его видеть в хорошем состоянии.

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    "Поле не лучшего качества, я, если честно, был немного ошеломлен, ведь здесь всегда поле отличное. Однако, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а он раньше следил за полем. Видно, что поле не в лучшем состоянии", — сказал Ротань в интервью телеканалу Футбол 1.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины в пятницу сыграет товарищеский матч против Словакии, который станет первым поединком украинской команды после завершения отборочного турнира ЧМ-2018. Матч пройдет на "Арене Львов". Начало — в 20:00. 

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