Капитан сборной Украины возмутился состоянием поля "Арены-Львов"

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Капитан сборной Украины Руслан Ротань побывал на поле "Арены Львов" и был неприятно удивлен его состоянием. Полузащитник отметил, что привык его видеть в хорошем состоянии.

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"Поле не лучшего качества, я, если честно, был немного ошеломлен, ведь здесь всегда поле отличное. Однако, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а он раньше следил за полем. Видно, что поле не в лучшем состоянии", — сказал Ротань в интервью телеканалу Футбол 1.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в пятницу сыграет товарищеский матч против Словакии, который станет первым поединком украинской команды после завершения отборочного турнира ЧМ-2018. Матч пройдет на "Арене Львов". Начало — в 20:00.