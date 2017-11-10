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    "Идет реакция из далекого мира": семья Шумахера сообщила о его состоянии

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    Друг семьи сообщил, что супруга Шумахера Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо. Эта надежда появилась из-за того, что "идет реакция из далекого мира", в котором сейчас находится гонщик.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    flickr.com/exit1979

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Семья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который восстанавливается после тяжелой травмы головы, надеется на медицинское чудо.

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    Об этом сообщает Mirror со ссылкой на немецкое издание Brunte.

    "(Супруга) Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо", — сказал друг семьи Шумахера.

    Как отмечает издание, эта надежда появилась из-за того, что "идет реакция из далекого мира", в котором сейчас находится гонщик, и с учетом обстоятельств его дела идут неплохо.

    Ранее сообщалось, что Шумахер вновь находится в коме, его вес уменьшился до 45 килограммов. Также, по данным СМИ, Шумахер может быть перевезен на лечение в США.

    В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле (Франция). Он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. В июне 2014 года сообщалось, что Шумахер вышел из комы, а в сентябре гонщик был выписан из больницы и продолжил восстановление на своей швейцарской вилле на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья спортсмена поступает крайне мало, и она противоречива.

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