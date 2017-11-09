Стало известно сколько заработали украинские футбольные клубы в еврокубках

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов уже заработал 17,2 млн евро призовых, в то время как как киевское "Динамо" в Лиге Европы в текущем сезоне заработало пока 5,02 млн евро, передает Команда 1.

Что касается чемпиона Украины, то 12,7 млн горняки получат в качестве гарантированного бонуса за участие в групповом турнире. Еще 4,5 млн полагается донетчанам за три победы (по 1,5 млн) в основной сетке турнира. Всего одно очко отделяет команду Паулу Фонсеки от выхода в 1/8 финала и дополнительных 6 млн евро. Ничья в Лиге чемпионов "стоит" 0,5 млн.

Киевское "Динамо" в еврокубках в текущем сезоне заработало как минимум 5,02 млн евро. Вылетевшим в третьей квалификации Лиги чемпионов полагается утешительный бонус в размере 0,42 млн. В Лиге Европе киевский клуб получит 2,6 млн только за участие в групповом раунде. Три победы (по 0,36) и ничья (0,12) принесли в кассу еще 1,2 млн. 0,5 млн гарантированы всем участникам 1/16 финала ЛЕ, а "Динамо" после выездного успеха в Швейцарии над "Янг Болйз". Плюс размечаются дополнительные гонорары победителям групп (0,6) и вторым командам (0,3). Так что, если бело-синие займут в квартете первое место, к базовой цифре 5,02 можно добавить еще 0,3 млн. Это без учета перераспределенных средств (за ничьи) и доли в маркетинговом пуле, общая сумма которого составляет 160 млн.

Призовые третьего участника еврокубков от Украины — луганской "Зари" — составляют на сегодня 3,32 млн евро (2,6 за участие + 0,72 за две победы). Вылетевшие в квалификации Лиги Европы команды также получат премиальные. В частности, донецкому "Олимпику" достанется 235 тыс евро за участие в третьей квалификации, а "Александрия" получит за два раунда 480 тыс евро.