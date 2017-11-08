Украинский байдарочник отстранен от соревнований на 4 года

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Украинский байдарочник Игорь Трунов отстранен от выступлений на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

Положительная допинг-проба (с повышенным уровнем тестостерона) была взята у Трунова на этапе Кубка мира в Португалии в мае текущего года.

Таким образом, результаты Трунова и его товарищей по команде в соревнованиях четверок и двоек на дистанции 500 метров на этапе в Португалии аннулированы, украинцы должны вернуть золотые медали. Также спортсмен будет лишен индивидуального серебра на дистанции 200 метров, завоеванного на этом этапе, и бронзы на 500-метровке в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде, сообщает Р-Спорт.

"В спорте нет место допингу, мы будем занимать решительную позицию по этому вопросу, пока спортсмены не осознают следующее: "Обманывайте — и вас поймают! Вы пострадаете от последствий", — сказал глава ICF Хосе Перурена.