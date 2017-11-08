ФФУ оштрафована на миллион за поведение фанатов

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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины из-за поведения украинских фанатов во время квалификационных матчей ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

"Футбол 24" сообщает, что фанаты во время матчей использовали пиротехнику, лазеры, вывесили на трибунах баннеры с дискриминационными слоганами.

За поведение болельщиков сборной Украины во время матча против команды из Косово штраф составляет 4 тысячи швейцарских франков.

За нарушения при проведении матча против Хорватии на НСК "Олимпийский" штраф 35 тысяч франков.

В пересчете на гривны ФФУ должна компенсировать ФИФА более 1 миллиона гривен штрафных санкций.

Кроме того, ФИФА вынесла два предупреждения.

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Напомним, что ранее ФИФА применила санкции к стадиону "Львов Арена". 10 ноября на нем состоится товарищеский матч Украина — Словакия. Это первая игра сборной во Львове после санкций ФИФА.