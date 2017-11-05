"Шахтер" победил "Мариуполь" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Мариуполь", передает Р-Спорт.

Встреча состоялась в воскресенье, 5 ноября, в Мариуполе. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".

В составе победителей голы забили Факундо Феррейра (30-я минута), Марлос (45) и Бернард (56). У проигравших отличился Руслан Фомин (48).

На 44-й минуте с поля был удален игрок "Мариуполя" Роже Гомис.

Напомним, "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 36 очков.

"Мариуполь" с 17 баллами идет седьмым.