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    "Шахтер" победил "Мариуполь" в матче чемпионата Украины

    (обновлено: )48
    В составе победителей голы забили Факундо Феррейра (30-я минута), Марлос (45) и Бернард (56). У проигравших отличился Руслан Фомин (48).
    Футбол. Архивное фото
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    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Мариуполь", передает Р-Спорт.

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    Встреча состоялась в воскресенье, 5 ноября, в Мариуполе. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".

    В составе победителей голы забили Факундо Феррейра (30-я минута), Марлос (45) и Бернард (56). У проигравших отличился Руслан Фомин (48).

    На 44-й минуте с поля был удален игрок "Мариуполя" Роже Гомис.

    Напомним, "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 36 очков.

    "Мариуполь" с 17 баллами идет седьмым.

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