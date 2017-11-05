Боец из Мариуполя стал чемпионом мира по кикбоксингу

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Мариуполец Александр Олейник завоевал титул чемпиона мира ISKA по кикбоксингу. Об этом сам победитель написал на своей странице в Facebook.

Чемпионат прошел в Германии, соперником Олейника в финале стал боец из Турции — Селаххатин Сахин. Бойцы показали зрелищный поединок, в результате мариупольский чемпион получил безоговорочную победу.

"Победа! Очень тяжелая, но победа! Спасибо всем, кто был с нами, болел за нас, поддерживал… Сегодня наш день! "- написал Олейник.

Напомним, российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA.