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    Учебно-спортивную базу в Киеве вернули государству

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    По данным столичной прокуратуры, право собственности на учебно-спортивную базу "Спартак" по улице Кирилловской стоимостью более 300 млн гривен признано за государством.
    Учебно-спортивная база Спартак в Киеве
    kievvlast.com.ua

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева по иску прокуратуры столицы признал право собственности на учебно-спортивную базу "Спартак" за государством, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    "Право собственности на учебно-спортивную базу Спартак по ул. Кирилловской (бывшая ул. Фрунзе), 105 стоимостью более 300 млн гривен признано за государством", – говорится в сообщении.

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    Пресс-служба напомнила, что "Спартак", в состав которого входят спорткомплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, находился в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем на основании решения районного суда Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

    Установлено, что отчуждение указанного имущества из госсобственности произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины, а затем находился во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно,  добавили в прокуратуре.

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    Ранее Хозяйственный суд Киева по иску ФГИ разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

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