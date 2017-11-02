Учебно-спортивную базу в Киеве вернули государству

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева по иску прокуратуры столицы признал право собственности на учебно-спортивную базу "Спартак" за государством, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Право собственности на учебно-спортивную базу Спартак по ул. Кирилловской (бывшая ул. Фрунзе), 105 стоимостью более 300 млн гривен признано за государством", – говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что "Спартак", в состав которого входят спорткомплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, находился в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем на основании решения районного суда Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

Установлено, что отчуждение указанного имущества из госсобственности произошло без согласия Фонда государственного имущества Украины, а затем находился во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно, добавили в прокуратуре.

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Ранее Хозяйственный суд Киева по иску ФГИ разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.