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    Спорт

    Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных во вторник

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    По итогам игрового дня четвертого тура уже определились первые участники 1/8 финала турнира - "Бавария" и ПСЖ. Донецкий "Шахтер" проведет свой матч в среду.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 31 октября, состоялись восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.

    В некоторых поединках были зафиксированы неожиданные результаты. Так, "Барселона" не смогла обыграть "Олимпиакос", а "Рома" разгромила "Челси".

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    Кроме того, по итогам игрового дня четвертого тура уже определились первые участники 1/8 финала турнира — "Бавария" и ПСЖ.

    Результаты матчей, сыгранных во вторник

    Группа A: "Базель" — ЦСКА — 1:2 (Дзуффи, 32 — Дзагоев, 65, Вернблум, 79); "Манчестер Юнайтед" — "Бенфика" 2:0 (Свилар, 45 (автогол), Блинд, 78 (с пенальти)). 

    Группа B: "Селтик" — "Бавария" — 1:2 (Макгрегор, 74 — Коман, 22, Мартинес, 77); ПСЖ — "Андерлехт" — 5:0 (Верратти, 30, Неймар, 45+4, Курзава, 52, 72, 78).

    Группа C: "Атлетико" — "Карабах" — 1:1 (Партей, 56 — Мичел, 40); "Рома" — "Челси" — 3:0 (Эль Шаарави, 1, 36, Перотти, 63). 

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    Группа D: "Олимпиакос" — "Барселона" — 0:0; "Спортинг" — "Ювентус" — 1:1 (Сезар, 20 — Игуаин, 79).

    Напомним, донецкий "Шахтер" сыграет свой очередной матч в групповом этапе Лиги чемпионов в среду. Соперником "горняков" станет голландский "Фейеноорд". После трех туров у подопечных Паулу Фонсеки 6 очков. 

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