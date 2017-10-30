Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон занял 9-е место на Гран-при Мексики и досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1".

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Хэмилтон после воскресной гонки набрал 333 очка и за два этапа до окончания чемпионата стал недосягаемым для ближайшего преследователя — немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", в активе которого стало 277 баллов. У идущего третьим в личном зачете пилотов финна Вальттери Боттаса ("Мерседес") 262 очка.

​Ранее Льюис Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014 и 2015 годах.

​Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал победителем 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при США. Хэмилтон в воскресенье в гонке на трассе в Остине первым преодолел 56 кругов, вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.