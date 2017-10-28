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    Спорт

    В квартире экс-игрока ПСЖ найдена голая и избитая девушка

    (обновлено: )27120
    Согласно данным полиции, состояние квартиры подтверждает насилие: разбитое зеркало, сломанные ящики, опрокинутый стул, разбитое стекло и следы крови на стенах и на полу.
    Вратарь Николя Душе
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Голкипер клуба второго французского футбольного дивизиона "Ланс" Николя Душе был взят под стражу по подозрению в избиении своей девушки, которую обнаружили в квартире обнаженной, с синяками и кровоподтеками, сообщает французское издание Le Parisien.

    Как говорится в материале, когда полиция задержала 37-летнего Душе, от него исходил запах алкоголя. Представитель полиции подтвердил факт задержания футболиста, который был освобожден из-под стражи в пятницу днем. Душе будут судить по обвинению в "пьяном насилии", сообщил источник в судебных органах.

    Имя 28-летней девушки футболиста не сообщается. По данным полиции, состояние квартиры подтверждает насилие: разбитое зеркало, сломанные ящики, опрокинутый стул, разбитое стекло и следы крови на стенах и на полу.

    Ранее голкипер защищал цвета французских клубов "Тулуза", "Ренн", "Пари Сен-Жермен", который покинул в 2016 году, после чего перешел в "Ланс".

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