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    Спорт

    Имя Роджера Федерера является самым дорогим среди брендов спортсменов

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    Согласно рейтингу, Роджер Федерер обошел Криштиану Роналду и Тайгера Вудса, которые так же вошли в десятку владельцев самых дорогих брендов среди спортсменов.
    Роджер Федерер после проигрыша Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США
    Associated Press David Goldman

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Имя швейцарского теннисиста Роджера Федерера является самым дорогим среди спортсменов в рейтинге наиболее ценных спортивных брендов, опубликованном Forbes, сообщает Р-Спорт.

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    It's Time To Sport/Youtube
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    Торговая марка Federer стоит 37,2 миллиона долларов. Стоимость имени швейцарца выше, чем у американского баскетболиста Леброна Джеймса (33,4 миллиона долларов) и у ямайского легкоатлета Усэйна Болта (27 миллионов).

    В десятку владельцев самых дорогих брендов среди спортсменов также вошли:

    4. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 21,5 миллиона долларов;

    5. Фил Микельсон (США, гольф) – 19,6;

    6. Тайгер Вудс (США, гольф) – 16,6;

    7. Вират Кохли (Индия, крикет) – 14,5;

    8. Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) – 13,6;

    9. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 13,5;

    10. Стефен Карри (США, баскетбол) – 13,4.

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