Имя Роджера Федерера является самым дорогим среди брендов спортсменов

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Имя швейцарского теннисиста Роджера Федерера является самым дорогим среди спортсменов в рейтинге наиболее ценных спортивных брендов, опубликованном Forbes, сообщает Р-Спорт.

Торговая марка Federer стоит 37,2 миллиона долларов. Стоимость имени швейцарца выше, чем у американского баскетболиста Леброна Джеймса (33,4 миллиона долларов) и у ямайского легкоатлета Усэйна Болта (27 миллионов).

В десятку владельцев самых дорогих брендов среди спортсменов также вошли:

4. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 21,5 миллиона долларов;

5. Фил Микельсон (США, гольф) – 19,6;

6. Тайгер Вудс (США, гольф) – 16,6;

7. Вират Кохли (Индия, крикет) – 14,5;

8. Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) – 13,6;

9. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 13,5;

10. Стефен Карри (США, баскетбол) – 13,4.