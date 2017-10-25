Уехали на заработки. Клуб на Закарпатье стал чемпионом из-за отсутствия соперников

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Минай" стал победителем чемпионата Закарпатской области, не выходя на поле.

Соперник команды — "Карпаты" (Рахов) — не приехал на матч, заранее предупредив об этом представителей "Миная" и ФФУ. Причина — 9 игроков "Карпат" находятся за границей на заработках, а еще 7 игроков залечивают травмы, сообщается на сайте "Миная".

Контрольно-дисциплинарный комитетом ФФЗ на команду ФК "Карпаты" наложен штраф в размере 4000 грн (юноши + взрослые) и засчитано поражение 3: 0.

Ранее сообщалось, что ФФУ готовит "черные списки" футбольных фанатов.