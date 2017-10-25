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    Спорт

    Уехали на заработки. Клуб на Закарпатье стал чемпионом из-за отсутствия соперников

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    Как оказалось, девять игроков раховских "Карпат" находятся на заработках за границей, еще семеро футболистов залечивают травмы.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Минай" стал победителем чемпионата Закарпатской области, не выходя на поле.

    Соперник команды — "Карпаты" (Рахов) —  не приехал на матч, заранее предупредив об этом представителей "Миная" и ФФУ. Причина — 9 игроков "Карпат" находятся за границей на заработках, а еще 7 игроков залечивают травмы, сообщается на сайте "Миная".

    Контрольно-дисциплинарный комитетом ФФЗ на команду ФК "Карпаты" наложен штраф в размере 4000 грн (юноши + взрослые) и засчитано поражение 3: 0.

    Ранее сообщалось, что ФФУ готовит "черные списки" футбольных фанатов

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