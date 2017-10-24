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    Спорт

    Разблокировали. Матч Украина-Словакия состоится на "Львов-арене"

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    Впервые после четырехлетнего перерыва на львовском стадионе состоится футбольный матч между сборными Украины и Словакии.
    Львов-арена
    ФФУ, twitter

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Словакии на "Львов-арене". Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

    Игра состоится 10 ноября. Начало матча в 20:00.

    Соответствующее подтверждение Федерация футбола Украины получила от ФИФА, которая ранее запретила проведение на львовском стадионе официальных матчей. 

    Стадион "Арена Львов" был дисквалифицирован на 5 лет по решению дисциплинарного комитета ФИФА от 27 сентября 2013 года и отстранен от проведения официальных соревнований под эгидой ФИФА. Санкции наложили из-за недисциплинированного поведения болельщиков на матче отбора к ЧМ-2014 между сборными Украины и Сан-Марино, который состоялся 6 сентября 2013 года.

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