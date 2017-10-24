Разблокировали. Матч Украина-Словакия состоится на "Львов-арене"

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Словакии на "Львов-арене". Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Игра состоится 10 ноября. Начало матча в 20:00.

Соответствующее подтверждение Федерация футбола Украины получила от ФИФА, которая ранее запретила проведение на львовском стадионе официальных матчей.

Стадион "Арена Львов" был дисквалифицирован на 5 лет по решению дисциплинарного комитета ФИФА от 27 сентября 2013 года и отстранен от проведения официальных соревнований под эгидой ФИФА. Санкции наложили из-за недисциплинированного поведения болельщиков на матче отбора к ЧМ-2014 между сборными Украины и Сан-Марино, который состоялся 6 сентября 2013 года.