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    Спорт

    Назван лучший тренер года по версии ФИФА

    (обновлено: )32
    Возглавляющий мадридский "Реал" Зинедин Зидан в борьбе за звание лучшего тренера года обошел итальянцев Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия) и Антонио Конте ("Челси", Англия).
    Главный тренер Реала Зинедин Зидан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский "Реал", признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом объявлено на церемонии в Лондоне.

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    Зидан в борьбе за звание лучшего тренера года обошел итальянцев Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия) и Антонио Конте ("Челси", Англия), сообщает Р-Спорт.

    "Реал" под началом французского специалиста в 2017 году выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

    Обладатели наград ФИФА были определены голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.

    Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) за поведение болельщиков во время матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборных Турции и Исландии.

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