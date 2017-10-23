Назван лучший тренер года по версии ФИФА

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский "Реал", признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом объявлено на церемонии в Лондоне.

Зидан в борьбе за звание лучшего тренера года обошел итальянцев Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия) и Антонио Конте ("Челси", Англия), сообщает Р-Спорт.

"Реал" под началом французского специалиста в 2017 году выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Обладатели наград ФИФА были определены голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) за поведение болельщиков во время матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборных Турции и Исландии.