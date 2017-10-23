УЕФА оштрафовал "Бешикташ" на 25 тысяч евро

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала турецкий "Бешикташ" на 25 тысяч евро по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте организации.

Встреча группы G прошла в Стамбуле 26 сентября и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Турецкий клуб был наказан за недостатки в организации матча (проблемы с прожекторами) и нарушение правил безопасности (заблокированные лестничные проходы), сообщает Р-Спорт.

Как сообщал ранее Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА разведет сборные России и Украины при жеребьевке групп дивизиона В Лиги наций.