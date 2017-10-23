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    Спорт

    УЕФА оштрафовал "Бешикташ" на 25 тысяч евро

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    Турецкий "Бешикташ" оштрафован на 25 тысяч евро за недостатки в организации матча и нарушение правил безопасности во время матча с немецким "Лейпцигом".
    Игроки ФК Бешикташ
    @Besiktas

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала турецкий "Бешикташ" на 25 тысяч евро по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте организации.

    Встреча группы G прошла в Стамбуле 26 сентября и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Турецкий клуб был наказан за недостатки в организации матча (проблемы с прожекторами) и нарушение правил безопасности (заблокированные лестничные проходы), сообщает Р-Спорт.

    Как сообщал ранее Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА разведет сборные России и Украины при жеребьевке групп дивизиона В Лиги наций.

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