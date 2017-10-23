Выборы мэра Тбилиси. Шевченко попал в скандал

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко грозит штраф за открытую поддержку его друга и бывшего партнера по футбольным клубам "Динамо" и "Милан" Кахи Каладзе в ходе избирательной кампании в Тбилиси.

Сам инцидент произошел в начале октября. Шевченко приехал в столицу Грузии на благотворительный матч и сказал: "Я очень рад быть здесь. Желаю удачи моему другу Кахи Каладзе. Я уверен, что он будет хорошим мэром".

"В итоге на Шевченко пожаловались в ЦИК – все дело в том, что иностранные граждане не могут участвовать в агитации. Теперь Шевченко грозит штраф в 2000 лари (около 800 долларов)", — сообщает "Трибуна".

Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии определилась с предварительными окончательными данными прошедших в субботу местных выборов: мэром Тбилиси стал известный экс-футболист и бывший министр энергетики Каха Каладзе, а в столичный горсовет (сакребуло) прошли четыре партии, большинство получила правящая партия "Грузинская мечта".