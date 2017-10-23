наверх
23.10.201719:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Выборы мэра Тбилиси. Шевченко попал в скандал

    (обновлено: )31510
    В Центральную избирательную комиссию Грузии пожаловались на то, что Андрей Шевченко агитировал за поддержку Кахи Каладзе. Ему грозит штраф в 800 долларов.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко грозит штраф за открытую поддержку его друга и бывшего партнера по футбольным клубам "Динамо" и "Милан" Кахи Каладзе в ходе избирательной кампании в Тбилиси.

    Сам инцидент произошел в начале октября. Шевченко приехал в столицу Грузии на благотворительный матч и сказал: "Я очень рад быть здесь. Желаю удачи моему другу Кахи Каладзе. Я уверен, что он будет хорошим мэром".

    Геннадий Прокопович
    ФФУ
    Вернут ли полицейских на футбольные стадионы? Мнение эксперта

    "В итоге на Шевченко пожаловались в ЦИК – все дело в том, что иностранные граждане не могут участвовать в агитации. Теперь Шевченко грозит штраф в 2000 лари (около 800 долларов)", — сообщает "Трибуна". 

    Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии определилась с предварительными окончательными данными прошедших в субботу местных выборов: мэром Тбилиси стал известный экс-футболист и бывший министр энергетики Каха Каладзе, а в столичный горсовет (сакребуло) прошли четыре партии, большинство получила правящая партия "Грузинская мечта".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка