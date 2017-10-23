Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при США. Хэмилтон в воскресенье в гонке на трассе в Остине первым преодолел 56 кругов, вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Замкнул тройку лучших партнер немца по команде финн Кими Райкконен, который пересек финишную черту четвертым, но из-за штрафа в пять секунд, наложенного на пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, попал на подиум.



— George Russell (@GeorgeRussell63) 22 жовтня 2017 р.

​Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" — награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона. "Мерседес" за три этапа до финиша сезона оторвался на недосягаемое количество очков от ближайшего преследователя "Феррари".

​Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бельгии.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Мексики — пройдет 27-29 октября на трассе в Мехико.