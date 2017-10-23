наверх
23.10.201704:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"

    (обновлено: )7
    Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" - награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.
    Пилот Мерседеса Хэмилтон выиграл Гран-при США Формулы-1
    @MercedesAMGF1

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при США. Хэмилтон в воскресенье в гонке на трассе в Остине первым преодолел 56 кругов, вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

    Замкнул тройку лучших партнер немца по команде финн Кими Райкконен, который пересек финишную черту четвертым, но из-за штрафа в пять секунд, наложенного на пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, попал на подиум.

    ​Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" — награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона. "Мерседес" за три этапа до финиша сезона оторвался на недосягаемое количество очков от ближайшего преследователя "Феррари".

    ​Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бельгии.

    Следующий этап чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Мексики — пройдет 27-29 октября на трассе в Мехико.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Якубин: главная цель митингов под Радой - досрочные выборы. Видео
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Якубин: пострадают от медреформы в первую очередь пенсионеры и жители сел. Видео
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка