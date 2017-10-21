Украинская велогонщица завоевала вторую медаль сборной на ЧЕ в Берлине

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Украинка Любовь Басова завоевала бронзовую медаль в финале женского кейрина на чемпионате Европы по велоспорту в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.

Басова уверенно провела гонку, в которой участвовали шесть спортменок. На финишной прямой, спортсменка уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.

Ранее сегодня Татьяна Климченко выиграла серебро в скретче, уступив первое место в гонке только Трине Швидт из Дании.

Год назад Басова уже побеждала в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке во Франции.