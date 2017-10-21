наверх
21.10.201723:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинская велогонщица завоевала вторую медаль сборной на ЧЕ в Берлине

    (обновлено: )17
    На финишной прямой, украинская велогонщица Любовь Басова уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.
    Любовь Басова
    wikipedia

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Украинка Любовь Басова завоевала бронзовую медаль в финале женского кейрина на чемпионате Европы по велоспорту в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.

    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

    Басова уверенно провела гонку, в которой участвовали шесть спортменок. На финишной прямой, спортсменка уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.

    Ранее сегодня Татьяна Климченко выиграла серебро в скретче, уступив первое место в гонке только Трине Швидт из Дании.

    Год назад Басова уже побеждала в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке во Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.Архивное фото
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Врач смотрит снимок части тела
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка