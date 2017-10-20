Результаты всех матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 19 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграли две украинские команды — луганская "Заря" и киевское "Динамо".

Результаты всех матчей:

Группа А: "Астана" (Казахстан) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — 4:0; "Вильярреал" (Испания) — "Славия" (Чехия) — 2:2.

Группа В: "Динамо" (Киев, УКРАИНА) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 2:2, "Скендербеу" (Албания) — "Партизан" (Сербия) — 0:0.

Группа С: "Брага" (Португалия) — "Лудогорец" (Болгария) — 0:2, "Хоффенхайм" (Германия) — "Истамбул Башакшехир" (Турция) — 3:1.

Группа D: "Милан" (Италия) — АЕК (Греция) — 0:0, "Аустрия" (Австрия) — "Риека" (Хорватия) — 1:3.

Группа Е: "Эвертон" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:2, "Аталанта" (Испания) — "Аполлон" (Кипр) — 3:1.

Группа F: "Шериф" (Молдова) — "Локомотив" (Россия) — 1:1, "Злин" (Чехия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:1.

Группа G: "Лугано" (Швейцария) — "Виктория" (Чехия) — 3:2, "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) — "Стяуа" (Румыния) — 1:2.

Группа Н: БАТЭ (Беларусь) — "Кельн" (Германия) — 1:0, "Црвена Звезда" (Сербия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1.

Группа I: "Коньяспор" (Турция) — "Зальцбург" (Австрия) — 0:2, "Марсель" (Франция) — "Гимарайнш" (Португалия) — 2:1.

Группа J: "Заря" (Луганск, УКРАИНА) — "Герта" (Германия) — 2:1, "Эстерсунд" (Швеция) — "Атлетик" (Испания) — 2:2.

Группа К: "Ницца" (Франция) — "Лацио" (Италия) — 1:3, "Зюлте-Варегем" (Бельгия) — "Витесс" (Голландия) — 1:1.

Группа L: "Зенит" (Россия) — "Русенборг" (Норвегия) — 3:1, "Вардар" (Македония) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:6.

Напомним, во вторник, 17 октября, донецкий "Шахтер" на выезде добыл важную победу над голландским "Фейеноордом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.