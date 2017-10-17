В Николаеве спортсмену нанесли 15 ножевых ранений

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко жестоко избили и нанесли 15 ножевых ранений в Николаеве, он госпитализирован, сообщил отец пострадавшего Василий.

ЧП произошло еще 10 октября, но местное издание Novosti N cообщило о нем в понедельник, 16 октября.

По словам Гуртовенко-старшего, его 22-летний сын по дороге домой зашел в магазин, чтобы с помощью банковской карточки пополнить мобильный счет матери. В этот момент в магазин зашел мужчина, который решил завладеть карточкой и стал провоцировать конфликт, однако охранник попросил его покинуть помещение.

На улице парня поджидал хулиган из магазина в компании друга.

"Владислав получил удар в лицо от мужчины, устроившего конфликт в магазине, и в это же время его товарищ ударил спортсмена сзади бутылкой по голове и пытался вырвать спортивную сумку", — сообщает издание.

Так как Владислав сумку не отдавал, злоумышленник достал нож и нанес 15 ножевых ранений спортсмену, после чего оба нападавших скрылись.

Сотрудники магазина вызвали полицию и "скорую", Гуртовенко-младший был доставлен в реанимацию, где его оперировали шесть часов.

"Только в область брюшной полости он получил семь ножевых ранений. Также удары пришлись в поясничный отдел, бедро и ягодицу", — сказано в сообщении.

Как добавил отец пострадавшего, личности нападавших установлены. Обидчиком, по его словам, оказался местный житель Юрий Богомятков, 1989 года рождения, который ранее был судим. Он объявлен в розыск. Второй нападавший также задержан.

Ранее пассажир такси нанес водителю около 20 ножевых ранений в Киеве, а тело вывез и спрятал за пределами столицы, он задержан.