Уильямс сместила Возняцки с 5-й строчки гонки WTA

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Американка Винус Уильямс сместила датчанку Каролину Возняцки с пятой строчки в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), украинка Элина Свитолина занимает 4-е место, сообщается на официальном сайте организации.

В топ-10 произошло лишь одно изменение — Винус Уильямс сместила Возняцки с пятой строчки. Лидером гонки остается румынка Симона Халеп.

Чемпионская гонка WTA, версия от 16 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000,

5 (6). Винус Уильямс (США) — 4642,

6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 3795,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885.