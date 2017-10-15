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    Украинская спортсменка завоевала престижное звание Европейской легкой атлетики

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    Лучших спортсменов выбирали путем голосования в нескольких категориях: среди СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертного совета Европейской легкой атлетики.
    Юлия Левченко
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победила в номинации "Звезда, которая восходит" в Европе, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Голосование по итогам года проводила Европейская легкая атлетика (ЕА).

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    Награду Юлии вручили на церемонии награждения ЕА 14 октября в Вильнюсе.

    "Я очень рада награде, очень рада быть здесь. Я благодарна всем, кто за меня голосовал, очень благодарна тренеру и менеджеру, которые делают для меня очень много. Это был непростой сезон, и тем ценнее это признание", — прокомментировала Юлия Левченко.

    Юлия Левченко в 2017 году выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту, стала чемпионкой Европы U23, после чего выиграла серебряную медаль чемпионата мира с новым молодежным рекордом Украины 2,01 м.

    Лучших спортсменов выбирали путем голосования в нескольких категориях: среди СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертного совета ЕА.

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