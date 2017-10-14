Надаль требует €100 тыс от экс-министра спорта Франции

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Адвокаты лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и двукратного олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля требуют 100 тысяч евро от бывшего министра спорта Франции Розелин Башло в качестве компенсации за обвинения в применении допинга, сообщает Р-Спорт со ссылкой на издание Marca.

В марте 2016 года Башло в эфире французского телеканала заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не по причине травмы, а из-за положительного результата теста на допинг. При этом экс-чиновница не представила никаких доказательств.

В следующем месяце Надаль подал на Башло в парижский суд, заявив, что в случае если он выиграет дело, то выплаченная компенсация будет передана в полном объеме общественной организации или фонду во Франции. По словам 31-летнего теннисиста, он никогда не принимал запрещенных веществ.

Адвокат 16-кратного победителя турниров серии Большого шлема Патрик Мейзоннёв, продемонстрировав медицинские документы, которые доказывают диагностирование у теннисиста травмы, заявил, что комментарии Башло могут повлиять на спонсорские контракты его подзащитного.

В свою очередь адвокат Башло Оливье Шаппюи отметил, что экс-чиновница просто повторяет комментарии других теннисистов в СМИ – например, бельгийца Кристофа Рохуса и австрийца Даниэля Коллерера. "Существует большой разрыв между достигнутыми им успехами и хлипкостью проводимых антидопинговых тестов. Какой-либо спонсор покинул Рафаэля Надаля в результате этих заявлений? Нет", — подчеркнул Шаппюи.

По словам прокурора, обвинения против Башло "очень серьезны", приговор по данному делу должен быть вынесен 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Надаль вновь стал первой ракеткой мира.