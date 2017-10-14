Шарапова впервые с 2015 года вышла в финал турнира WTA

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Россиянка Мария Шарапова стала второй финалисткой теннисного турнира, который проходит в китайском Тяньцзине.

В полуфинальном матче она в двух сетах переиграла третий номер посева китаянку Пэн Шуай – 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 18 минут. Шарапова сделала 5 эйсов против 2 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Счет личных встреч теннисисток стал 6-1 в пользу россиянки, сообщает Р-Спорт.

В финале Шарапова сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко, которая оказалась сильнее итальянки Сары Эррани.

Для Шараповой Тяньцзинь станет первым финалом на турнирах WTA с момента возвращения после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония в апреле этого года. Последний раз 30-летняя россиянка играла в финале турнира WTA в одиночном разряде в мае 2015 года в Риме и тогда завоевала титул, победив испанку Карлу Суарес-Наварро.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине превышает 425 тысяч долларов.