УЕФА разведет сборные Украины и России при жеребьевке групп Лиги наций

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разведет сборные России и Украины при жеребьевке групп дивизиона В Лиги наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА в среду объявил состав дивизионов нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19. Сборные Украины и России попали в дивизион В наряду с 10 другими командами. Дивизион В будет делиться на четыре группы по три команды в каждой.

"Россия и Украина по итогам жеребьевки не попадут в одну группу. То же правило будет применено и к командам Армении и Азербайджана, если решения исполкома УЕФА будут действовать на момент проведения жеребьевки", — говорится в сообщении.

Сборные Армении и Азербайджана являются командами дивизиона D. Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.

Ранее сообщалось, что групповой этап европейского квалификационного турнира завершился во вторник вечером. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.