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    Спорт

    Футболист предположил, что сборная Украины проиграла хорватам специально

    (обновлено: )103130
    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что украинская команда в понедельник специально проиграла матч, потому что решила не ехать.
    Игроки сборной Украины по футболу перед матче против сборной Хорватии
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Украинская команда специально проиграла сборной Хорватии, чтобы не ехать в Россию на Чемпионат мира.

    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии

    Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Сергей Юран.

    "Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", цитирует Чемпионат Юрана.

    Сборная Хорватии в понедельник в Киеве со счетом 2:0 победила Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира, дубль оформил Андрей Крамарич. Хорваты заняли второе место в группе и гарантировали себе попадание в стыковые матчи за место в финальной стадии мундиаля-2018.

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