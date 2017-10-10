Футболист предположил, что сборная Украины проиграла хорватам специально

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Украинская команда специально проиграла сборной Хорватии, чтобы не ехать в Россию на Чемпионат мира.

Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Сергей Юран.

"Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", цитирует Чемпионат Юрана.

Сборная Хорватии в понедельник в Киеве со счетом 2:0 победила Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира, дубль оформил Андрей Крамарич. Хорваты заняли второе место в группе и гарантировали себе попадание в стыковые матчи за место в финальной стадии мундиаля-2018.