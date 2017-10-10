Стало известно, что сказал Шевченко футболистам сборной после матча

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал ругать футболистов за поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира от команды Хорватии, заявил украинский защитник Николай Матвиенко.

Сборная Украины в понедельник в Киеве со счетом 0:2 уступила хорватам в заключительном матче отбора на чемпионат мира, финальная стадия которого пройдет летом 2018 года в России. Это поражение не позволило украинским футболистам преодолеть квалификационный этап.

"Команда действовала неплохо, но плохо, что довели до такого момента, когда уже пропустили. Это зависит еще от игры, как играет соперник. Хорватия играет грамотно, перекрывает зоны. Сегодня нам было сложно создавать, ведь мяч был постоянно под прессингом, Шевченко после матча никому не "пихал", всех поблагодарил, сказал несколько слов", — приводит высказывание Матвиенко xsport.ua.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отметил, что в подобных матчах нужно действовать проще. "Шевченко сказал перед игрой, что если тяжело, то лучше сделать просто вперед передачу, даже если это не будет красивым футболом. А мы, когда нервничали, делали просто "ковырку" вперед, а ее ни принять, ни отдать, ведь очень большая плотность", — сказал он.

"Банальные ситуации и нам забили. С такими командами простые моменты играют большую роль. У нас постоянно одно и то же. Нам нужно учиться выигрывать у таких команд такие матчи. Я очень расстроен, их вроде критиковали, а мы один матч сыграем хорошо, а потом опять", — добавил хавбек.

Сборная Украины с 17 очками заняла третье место в отборочной группе I. Напрямую в финальный турнир из этой группы квалифицировалась команда Исландии, в активе которой 22 балла.