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    Украинцы завоевали два "серебра" на чемпионате мира по спортивной гимнастике

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    Гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале. Радивилов завоевал серебряную награду в опорном прыжке, а Верняев - в упражнении на параллельных брусьях.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

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    Сначала в воскресенье Радивилов завоевал серебряную награду в опорном прыжке ("золото" в этой дисциплине досталось атлету из Японии Кензо Сирайи).

    В упражнении на параллельных брусьях второе место завоевал Олег Верняев.  Украинец получил за свое выступление 15,833 балла. Олимпийский чемпион Рио-2016 в этом виде программы проиграл на ЧМ только Жу Жингуаню из Китая — 15.900. Третье место и бронзовая медаль на счету Давида Белявского из России — 15,266.

    Ранее сообщалось, что в румынском Клуж-Напока на чемпионате Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев завоевал "золото" и "бронзу".

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