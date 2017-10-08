Украинцы завоевали два "серебра" на чемпионате мира по спортивной гимнастике

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Читайте также: Сергей Фурса: марафоны бегунов гораздо полезнее марафонов коктейлей

Сначала в воскресенье Радивилов завоевал серебряную награду в опорном прыжке ("золото" в этой дисциплине досталось атлету из Японии Кензо Сирайи).

В упражнении на параллельных брусьях второе место завоевал Олег Верняев. Украинец получил за свое выступление 15,833 балла. Олимпийский чемпион Рио-2016 в этом виде программы проиграл на ЧМ только Жу Жингуаню из Китая — 15.900. Третье место и бронзовая медаль на счету Давида Белявского из России — 15,266.

Ранее сообщалось, что в румынском Клуж-Напока на чемпионате Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев завоевал "золото" и "бронзу".