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    Спорт

    Бразилец Марлос показал украинский паспорт

    (обновлено: )31
    Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил паспорт Украины и смог присоединиться к сборной, которая улетела в Албанию.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт прямо накануне отборочного матча сборной Украины со сборной Косово.

    Фото Марлоса с развернутым украинским документом опубликовано в Twitter Федерации футбола Украины (ФФУ).

    Из-за отсутствия документов футболист не смог вылететь вместе со сборной Украины в Албанию на матч против сборной команды Косово, который состоится в четверг. Но как сообщил главный тренер Андрей Шевченко, Марлос присоединился к команде в день матча.

    ​Напомним, бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство, после чего получил вызов в сборную Украины по футболу.

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