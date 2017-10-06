Бразилец Марлос показал украинский паспорт

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт прямо накануне отборочного матча сборной Украины со сборной Косово.

Фото Марлоса с развернутым украинским документом опубликовано в Twitter Федерации футбола Украины (ФФУ).

Из-за отсутствия документов футболист не смог вылететь вместе со сборной Украины в Албанию на матч против сборной команды Косово, который состоится в четверг. Но как сообщил главный тренер Андрей Шевченко, Марлос присоединился к команде в день матча.

​Напомним, бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство, после чего получил вызов в сборную Украины по футболу.