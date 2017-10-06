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    Спорт

    Сборная Косово перед игрой с Украиной лишилась ведущих игроков

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    Центральные полузащитники Энис Алуши и Херолинд Шала, а также фланговый атакующий полузащитник Арбер Зенели получили травмы. Травмирован также игравший слева в трех из пяти последних поединков Беньямин Кололли.
    Матч Украина-Косово
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Четыре футболиста сборной Косово, которые были основными в предыдущих матчах нынешнего отбора на чемпионат мира 2018 года, не сыграют в матче с командой Украины.

    Поединок Косово — Украина состоится в пятницу в 21.45 (Албания, Шкодер, "Лоро Боричи").

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    "Травмированы центральные полузащитники Энис Алуши и Херолинд Шала, а также фланговый атакующий полузащитник Арбер Зенели. Они тоже приняли участие как минимум в половине матчей отбора. Травмирован и игравший слева в трех из пяти последних поединков Беньямин Кололли", — сообщает Komanda №1.

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    Для сборной Косово отбор ЧМ-2018 — первый в биографии.

    Предыдущая игра состоялась в октябре 2016 года. Матч, прошедший в Кракове (Польша), завершился победой украинских футболистов со счетом 3:0. Голы забили Артём Кравец (31-я минута), Андрей Ярмоленко (81) и Руслан Ротань (87).

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